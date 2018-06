Não paga, perde ponto. Na Itália é assim. Imagina se a moda pega no BRASIL.

Uma decisão polêmica foi registrada na Itália.

A federação decidiu tirar um ponto do modesto Legnano, que disputa a primeira divisão, porque o clube não pagou o ex-treinador Andrea Pistola. O acordo teria sido homologado entre as partes há 2 meses.

Como não cumpriu o que fora combinado, o Legnano foi punido com a perda de 1 ponto na classificação. O clube ainda deve as americanas Annie Drews e Sonja Newcombe, hoje no Minas.

Com a penalização, o Legnano segue na zona de rebaixamento com apenas 15 pontos. O Bergamo, primeiro time fora da zona, tem 18.