Não se iluda com o que vem por aí nos amistosos. BRASIL jogará contra time B dos Estados Unidos.

De bobo Karch Kiraly, técnico dos Estados Unidos, não tem nada.

Se para o BRASIL os amistosos serão para valer, a comissão norte-americana não encara a coisa da mesma forma. A partir do próximo domingo, dia 12, a seleção brasileira feminina realizará uma série de 4 amistosos contra os Estados Unidos.

Só que o torcedor não deve se iludir.

Karch Kiraly não irá usar suas principais jogadoras nas partidas. Elas sequer viajaram, casos de Carli Lloyd, Larson, Akirandewo, Hill e a líbero Robinson.

A base do time campeão da VNL treina no país para o mundial do Japão onde as americanas lutarão pelo bicampeonato.

Ainda assim os Estados Unidos apresentarão nomes conhecidos como a oposta Lowe, a promissora Annie Drews, a eficiente Michelle Bartsch e as experientes centrais Dixon, Lauren Gibbemeyer e Rachael Adams.

Os jogos acontecerão em Brasília, Uberada (duas vezes) e Rio de Janeiro.