Natália é peça-chave do quebra-cabeça de José Roberto Guimarães na seleção brasileira.

Assim como fez há 6 anos em Londres, quando esperou por Natália até o fim para jogar a Olimpíada, José Roberto Guimarães irá aguardar pela recuperação da jogadora para definir as 14 atletas que irão ao mundial do Japão

O blog apurou que a presença dela no grupo é prioridade para a comissão técnica da seleção brasileira.

A seleção já está em Saquarema.

Os casos de Dani Lins, Thaísa, Drussyla e Gabizinha não preocupam e não tiram o sono de José Roberto Guimarães. Não ter Natália no mundial, sim.

Seria um pesadelo para ele.

Natália tem uma tendinite no joelho direito e evolui lentamente, segundo consta. Nada que possa garantir, por enquanto, a presença dela no Japão.

Certo é que se estiver 100% fisicamente, será uma das ponteiras titulares ao lado de Gabizinha.

E mais.

Ainda que não saia do BRASIL inteira, basta estar em condições de ajudar o time que ela viajará.

José Roberto Guimarães pretende fazer com Natália o mesmo trabalho gradativo que realizou com Gabizinha e se necessário ir lançando a jogadora aos poucos nos amistosos contra os Estados Unidos.

A ideia é ter a atleta pronta para a segunda fase do mundial.

A comissão técnica não tem pressa e nem pretende pular etapas.

Natália é uma das jogadoras de confiança do treinador. Curinga, pode ser oposta também, até porque Tandara não tem substituta, caso não chegue no Japão no ápice da forma física.

Pelo cenário desenhado, ela não irá ao Japão se realmente não se recuperar. Só assim é que José Roberto Guimarães irá olhar para o resto.

Tirando a questão envolvendo Natália, não há muito o que definir.

Com levantadoras, centrais e líberos definidas, Drussyla recuperada e Amanda considerada intocável, sobraria para Rosamaria ou Fernanda Tomé.