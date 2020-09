Naturalizada francesa e assinada na Polônia, Julie Oliveira confessa: ‘Quero muito jogar no BRASIL’

25 anos, oposta, canhota, 1,94m e dupla nacionalidade.

Essa é Julie Oliveira Souza, brasileira naturalizada francesa. Ainda criança deixou o BRASIL e não voltou mais. Fez carreira na França e é hoje um dos nomes mais importantes do vôlei feminino francês.

Daqui a 3 anos, o país receberá os jogos olímpicos. Julie segundo consta, é presença certa.

O blog conversou com a jogadora que se prepara na Polônia para a temporada 2020/21. Pelo segundo ano consecutivo defenderá o Legionowo. Julie não esconde a ansiedade por causa do longo período de inatividade em função da pandemia do coronavírus.

Na entrevista, deixa claro o desejo de jogar um dia no BRASIL e vê Sérvia e Itália como favoritas em Tóquio 2021.

Como foi seu início de carreira?

Meu pai trabalhava com vôlei e foi jogar na França quando tinha 25 anos. Eu assistia todos seus jogos e acabou sendo minha inspiração para começar.

Quando e como saiu do Brasil para morar na França?

Eu nasci na França. Minha mãe é francesa e meu pai brasileiro. Toda família do meu pai está no Brasil e saí muito nova do país.

Por que você optou em se transferir para a Polônia depois de atuar praticamente a vida toda na França?

Tinha muita vontade de jogar fora da França. Queria ver e conhecer outras culturas. Surgiu a oportunidade de jogar na Polônia que é um campeonato de ótimo nível e sabia das virtudes do técnico italiano (Alessandro Chiappini). Ele tem boa reputação e trabalha muito bem. Então não hesitei.

Com a dupla nacionalidade desejaria um dia jogar no Brasil?

Quero muito ir jogar no Brasil. É um sonho que eu tenho desde pequena.

Algum clube especial?

Não tenho um clube especial. Adoro Osasco, Minas, Praia clube e Flamengo.

Se a Olimpíada de Tóquio acontecer, vê favoritos?

Eu acho que que a Sérvia e a Itália seriam as seleções favoritas.

O que se pode esperar da França na Olimpíada de 2024? A Julie vai estar lá?

É uma grande oportunidade para França e também a primeira vez que a equipe feminina vai poder participar da Olimpíada. O mais importante é fazer o melhor possível já que o nível é muito alto. Vejo também a possibilidade de inspirar as gerações futuras, talvez o principal legado. Se Deus quiser estarei lá. Estou trabalhando muito por isso.

Como tem sido esse retorno ao vôlei pós-pandemia?

Com essa situação da pandemia ficou muito difícil para todo mundo, especialmente para nós atletas. Foi delicado parar de jogar por mais de 6 meses. Então, a temporada polonesa começa sexta-feira. Confesso que não posso esperar mais.