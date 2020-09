Negligente, CBV mostra desconhecimento da lei ao ameaçar Carol Solberg

O desconhecimento da lei é inescusável.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, se supera a cada dia tornando-se vulnerável em todos os setores.

O episódio envolvendo Carol Solberg é mais um exemplo da falta de conhecimento da atual gestão. A simples ameaça de punir a jogadora que criticou abertamente o Presidente Jair Bolsonaro no fim de semana encontra resistência jurídica como mostra o parágrafo 4 do artigo 5° da Constituição Federal:

‘É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

Nos regulamentos internos, contrariando o que está escrito, a CBV proíbe manifestações políticas em seus torneios. Isso porém não impede qualquer jogador ou técnico de se manifestar nos respectivos torneios organizados pela entidade.

A CBV, vale ressaltar, possui autonomia financeira e administrativa, não política. Não pode sugerir regra que possa ir de encontro ao que diz a Constituição Federal.

Carol, como qualquer outro jogador, pode falar o que quiser e se manifestar publicamente quando desejar. Responsabilidade de cada um.



Se a CBV insistir na ameaça ou punição, como escreveu na nota de repúdio, as autoridades jurídicas acionam podem ser chamadas e intervir.

É bom que se diga novamente. Não se discute a opção política de cada um, direito dela inclusive. O que se pode e deve debater é a maneira como a crítica foi colocada e o momento, esse sim, inoportuno, até porque não envolve apenas Carol e sim todo o vôlei brasileiro por causa do contrato com o Banco do Brasil.

O máximo que a CBV pode fazer é advertir Carol, se tanto.

De resto terá mesmo que engolir e arcar com as consequências de uma administração ultrapassada e desacreditada.