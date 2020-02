Nicola Negro terá contrato renovado no Minas

O blog crava:

Nicola Negro continuará como técnico do Minas para a próxima temporada.

O contrato ainda não foi assinado, mas até onde o blog chegou, o treinador italiano dará sequência ao trabalho. No momento certo as partes anunciarão o acordo.

A ascensão do time na Superliga, com a efetivação de Sheilla e a chegada de Rabadzhieva, e a conquista recente do Sul-Americano contra o maior rival selaram de vez a decisão do clube.

Os métodos de Nicola, semelhantes ao antecessor Lavarini, e o bom relacionamento com o grupo, pesaram a favor dele.

O Minas, vice-líder, recebe Bauru na sexta-feira.