Nicole Fawcett, campeã mundial, fica perto do Praia Clube

Nicole Marie Fawcett pode estar voltando ao vôlei brasileiro.

O blog apurou que a jogadora norte-americana está muito perto de ser contratada pelo Praia Clube, de Uberlândia.

O Praia sondou primeiro a polonesa Skowronska e passou pela ucraniana Olesia Rykhliu. As negociações não andaram.

No caso de Skowronska pesou a condição física. A atacante se recupera de uma cirurgia no joelho.

Rykhliu, procurada, até onde o blog chegou, não se interessou em jogar no Praia.

Nicole Fawcett era um dos nomes da lista. A norte-americana pediu algo em torno de US$ 300 mil para jogar no BRASIL na próxima temporada. O Praia já aceitou as condições.

A empresária e ex-jogadora Ana Flávia, segundo consta, intermediou a negociação.

Nicole tem 30 anos, 1,91m, atua como oposta e jogou no Minas em 2011. Foi campeã mundial em 2014 sob comando de Karch Kirally.

Após uma passagem sem brilho pelo Sariyer, da Turquia, a jogadora se transferiu para o Conegliano e terminou a última temporada na Itália.