Nota oficial da CBV afronta inteligência das jogadoras

A CBV, enfim, se pronunciou.

Era melhor ter optado pelo silêncio, pois a nota oficial divulgada pela entidade é absolutamente evasiva.

Deu no mesmo.

A CBV simplesmente empurra a responsabilidade para os clubes. Óbvio que nem todos são inocentes, casos de Sesi, Praia Clube e Pinheiros. Acontece que tudo que foi redigido é de conhecimento geral.

Os responsáveis pela ‘brilhante’ justificativa oficial não tiveram a hombridade ou capacidade, boa dúvida em questão, de ir ao ponto.

Em nenhum momento, pelo menos nesse caso, se discutiu de que maneira os pontos foram ou não atribuídos.

A CBV sempre deixou o ranqueamento nas mãos do clubes. Nada mudou. Osasco e Rio seguem dando as cartas.

A diferença é que a CBV tinha o poder de decisão. Sempre foi assim. Hoje não mais.

O caso é diferenciado. O apelo é que haja sensibilidade. Por isso a revolta das companheiras de profissão e tamanha mobilização.

Falta consideração, bom senso e agora interpretação dos fatos.

Eis a nota:

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) esclarece que as regras de ranking dos atletas para a Superliga seguem critérios estabelecidos pelos clubes disputantes da competição, visando ao equilíbrio. Segundo a decisão, tomada unanimemente pelos clubes em reunião realizada em 1 de abril de 2015, em São Paulo, as regras de ranking são válidas para as edições 2015/16 e 2016/17.

A CBV esclarece ainda que a pontuação individual dos atletas é de responsabilidade dos clubes participantes.

Os documentos relativos ao ranking de atletas na Superliga estão disponíveis no site da CBV em http://superliga.cbv.com.br/a-superliga/o-campeonato/ranking-dos-atletas

A CBV reitera sua posição de estar sempre aberta ao diálogo com toda a comunidade do vôlei, em prol do desenvolvimento do esporte.