Nova lesão no abdômen afasta Tandara das quadras

Tandara está fora do jogo contra Osasco.

O blog apurou que a jogadora sofreu uma lesão no abdômen.

Ela foi a maior pontuadora do time na última partida contra Bauru, vitória por 3 a 2, repetindo o que já havia acontecido na decisão da Copa Brasil contra o Praia Clube em Jaraguá do Sul. Na ocasião ela saiu de quadra com 40 pontos.

E é justamente esse esforço, acima da média, que pode ter ocasionado novamente a lesão.

Tandara teve lesão semelhante em 2019 quando ficou fora das finais da VNL.