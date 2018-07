Nunca foi tão fácil ganhar a Copa dos Campeões – parte 3. BRASIL coloca Irã no seu devido lugar .

Osaka, Japao.

O Irã, que venceu Itália e Estados Unidos, ambos por 3 a 2, liderava a Copa dos Campeões e simplesmente sucumbiu diante do BRASIL.

A seleção brasileira ganhou fácil por 3 a 0. O resultado prova que nunca foi tão fácil vencer o torneio.

A final será contra os Estados Unidos no sábado. Quem vencer deixa o título encaminhado.

O BRASIL foi muito superior no ataque, teve razoável volume de jogo, defesa, especialmente no terceiro set, e cabeça. Sim. O time brasileiro levou incríveis 5 a 0 do Irã no terceiro set mas mostrou personalidade e frieza para buscar ponto a ponto a reação e ganhar por 25/15.

A seleção, ainda que tenha enfrentado um adversário muito fraco, errou novamente acima da média e sofreu em algumas passagens no passe.

Renan, sabe-se lá os motivos, reveza Tiago e Thales. Um defende e o outro passa. Tática bem discutível.

O que fica claro aqui em Osaka é a falta de paciência do treinador com Maurício Souza. Hoje ele foi novamente substituído no primeiro set para a entrada de Isac. Dois pesos e duas medidas.

Maurício respondeu bem e terminou como maior bloqueador do BRASIL na partida.