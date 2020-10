O bi delas

Amadurecidas?

Sim.

Prontas?

Ainda não.

Tainara e Mayany saíram de Bauru como as únicas bicampeãs estaduais. As duas conquistaram o título em 2019 por Barueri justamente contra Osasco.

Quando se tem Tandara no time é difícil ser protagonista. A dona de Osasco nas finais foi de fato Tandara. De fato e de direito. Mas não dá para deixar de falar na evolução e no crescimento das duas em questão.

Tainara fez 26 pontos nos dois jogos. Mayany 21. Os números, se comparados aos 62 de Tandara, soam pequeno.

Não dá para comparar.

O bloqueio de Mayany em Tifanny na primeira partida no tie-break e a virada de bola de Tainara no 24 do golden set foram marcantes e decisivos.

São posições distintas e principalmente responsabilidades diferentes.

As duas se saíram bem no primeiro teste. Jogar em Osasco não é fácil. Cobrança pesada. Ambas corresponderam. Mérito delas e da comissão técnica.

Tainara viveu a experiência de perto. Mayany já sentiu esse peso indiretamente no Minas. O estilo de jogo da central se identifica com a torcida de Osasco. Pena que até agora eles não se conheceram.

Elas ainda podem evoluir.

Trabalho longo pela frente.

Tainara é peça fundamental no esquema de Osasco. É a jogadora que vai desafogar e descansar Tandara nos jogos grandes. Menina de personalidade e enorme futuro. Não se intimida.

Mayany idem. Ela agarrou com unhas e dentes a chance que recebeu de Osasco após a linha cruzada na temporada passada. O desafio para elas é no mínimo manter o nível apresentado nas finais do paulista na Superliga.

O torcedor voltou a acreditar e quer mais.

Culpa delas.