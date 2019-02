O Blog em BH para o jogo do ano: Minas x Praia Clube

2019 está apenas começando mas dá para cravar que a final do Sul-Americano entre Minas e Praia no sábado é o jogo do ano. Pelo menos por enquanto.

O blog estará em BH para assistir o melhor do BRASIL contra o campeão da Superliga. E mais, ver de perto o crescimento inegável da Federação Mineira que não por acaso tem hoje os dois títulos nacionais com Cruzeiro e Praia.

O Minas por tudo que vem demonstrando tem um leve favoritismo. Fora isso joga em casa com o apoio do fanático e exigente torcedor.

É jogo único. Quem vencer sai com o título.

E exatamente por se tratar de uma partida apenas é que o Praia pode surpreender. Se fosse playoff, a coisa seria mais complicada para as comandadas de Paulo Coco, afinal ganhar uma vez do Minas no atual estágio é complicado, que dirá duas.

Mas não é o caso do jogo de sábado na Arena Minas.

O retrospecto entre os dois times também favorece o atual líder da Superliga que venceu os últimos dois confrontos, sendo uma deles a decisão da Copa Brasil em Gramado. Pesa ainda contra o Praia o fato do time jamais ter conquistado o Sul-Americano.

Fisicamente o Minas dá impressão de estar mais inteiro, isso sem contar a boa fase de Macris e o entrosamento dela com o time. O mesmo não dá para dizer do Praia que deve ir de Michelle, tem sofrido com lesões sucessivas e Carli Lloyd ainda não acertou literalmente o tempo de bola das principais atacantes.

De qualquer forma não dá para o Minas pensar em menosprezar a equipe do Praia, erro que seria fatal para Stefano Lavarini e duvido muito que aconteça.

O campeão estará garantido no Mundial da China no fim do ano.