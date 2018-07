O BRASIL e a ‘França dos sonhos’ em Nagoya

Nagoya, Japão.

De um lado uma seleção completa, interessada, comprometida com a Copa dos Campeões e levando o jogo a sério. Do outro uma seleção visivelmente desgastada fisicamente, improvisada, quase sem metade do time titular e que parece ter vindo ao Japão para fazer turismo.

Assim foi BRASIL e França. 3 a 0 e nada que possa ser lembrado, nem de longe, da decisão da Liga Mundial. Os mais entusiastas chegaram a falar em revanche. Quanta bobagem.

Ninguém gosta de perder. Fato.

Mas bastava ver o semblante dos jogadores franceses após a partida para perceber uma inaceitável e não menos assustadora indiferença com o resultado. Nada vai mudar na vida deles.

Na do BRASIL sim. E como. Renan que o diga.

A fragilidade da França serviu para aumentar a responsabilidade e o favoritismo da seleção. E eles se saíram bem no primeiro teste.

O BRASIL teve o controle da partida, não chegou, e nem poderia, ser ameaçado, mas andou abusando dos erros de passe. Nada porém que pudesse colocar a vitória em risco.

Pelo que se viu no primeiro dia aqui em Nagoya, a seleção chegou com a faca nos dentes, discurso ensaiado e intimidando, ou melhor, tentando intimidar quem aparecesse pela frente.

Funcionou em parte. O recado está dado.