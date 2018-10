O caminho espinhoso do Cruzeiro no Mundial.

Trentino, da Itália, Khatam Ardakan, do Irã, e Asseco Resovia, da Polônia, serão os adversários do Cruzeiro na primeira fase do campeonato mundial.

O time brasileiro caiu no grupo B que será jogado em Resovia.

Do outro lado estarão o atual campeão Zenit Kazan, da Rússia, Skra Belchatow, da Polônia, Lube Civitanova, da Itália e Fakieł Nowy, também da Rússia.

Radom receberá os 6 jogos e a cidade de Czestochowa está reservada para as semifinais e decisão.

O campeonato será jogado entre os dias entre os dias 25 de novembro e 2 de dezembro. O blog estará na Polônia.

O Cruzeiro, tricampeão, foi bronze em 2017.