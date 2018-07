O campeão voltou

O Rio fez bonito, se recuperou do tropeço contra o Eczacibasi e ficou perto do quinto lugar no mundial de clubes. O Bangkok Glass, da Tailândia, não foi páreo para o time de Bernardinho em Manila, Filipinas.

Eliminado na primeira fase da competição, só restou ao time carioca tentar deixar torneio de maneira honrosa. E o objetivo deve ser alcançado.

O primeiro passo foi dado diante do Bangkok Glass. O Rio não teve trabalho, dominou o adversário e marcou um convincente 3 a 0 com 25/19, 25/15 e 25/20.

Foi a segunda vitória em 4 jogos.

Monique, quem diria, foi novamente a maior pontuadora do Rio com 13 pontos. A holandesa Anne Buijs, que entregou contra o Eczacibasi, deu o troco e marcou 9.

Bernardinho aproveitou para dar ritmo de jogo as reservas e usou praticamente todas as jogadoras inscritas para a partida.

O Rio decide o quinto lugar contra o Hisamistu, do Japão.