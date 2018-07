O combinado não sai caro entre os homens

Se fosse ensaiado não daria tão certo. Fato é que a maioria dos 8 classificados para os playoffs, exceção feita ao Minas, saiu de quadra sorrindo após a última rodada.

O Cruzeiro, sem a ameaça de perder a primeira colocação, colocou os reservas para jogar e perdeu para Juiz de Fora por 3 a 2. Até aí tudo normal.

Taubaté visitou São José e usou basicamente a mesma estratégia do Cruzeiro. Cézar Douglas foi apenas menos escancarado que Marcelo Mendez. São José venceu por 3 a 2 e se classificou em oitavo lugar.

O Sesi perdeu mais uma. Nesse caso porém não deu para entender o objetivo de Marcos Pacheco em Campinas. Murilo foi poupado e nem aquecimento o senador da seleção brasileira fez. Poupado de que? Thiaguinho e Vinhedo seguem se revezando, assim como Théo e Rafael. O Sesi continua ladeira abaixo com o entra e sai interminável.

O clássico entre Montes Claros e Minas fugiu à regra. Foi à vera. O Minas perdeu a quarta seguida (3×2) e saiu com prejuízo. Sétimo colocado será obrigado a jogar contra Taubaté nos playoffs.

Montes Claros, que não tinha muita escolha, somou dois pontinhos, ficou em quinto e encara o Sesi.

Bento Gonçalves ganhou do jeito que queria. Ligado diretamente no que acontecia em Montes Claros, o time de Paulão controlou o placar, fez 2 pontos, fugiu do quinto lugar, e derrotou o Voleisul por 3 a 2 eliminando o rival.

Canoas, com poucas chances na rodada, fez o dever de casa e venceu Maringá por 3 a 0. Apesar de não ter se classificado, Canoas se livrou de jogar a seletiva para a temporada 2016/17.