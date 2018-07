O corte (prematuro) de Sidão

A discussão é válida. O tema divide opiniões. Bernardinho teria agido corretamente ao cortar Sidão da Olimpíada?

A decisão pegou de surpresa aqueles que acompanham a recuperação do jogador.

A mesma fonte, de dentro da comissão técnica, que antecipou ao blog o corte de Sidão, garantiu que o jogador estava bem após sentir um leve desconforto muscular, que não tem ligação nenhuma com a cirurgia no ombro, e que havia treinado na véspera sem problemas.

O mais estranho é que faltando 45 dias para os jogos olímpicos o técnico optou em abrir mão do atleta sem ao menos ter testado Sidão em jogos oficiais. Sim, porque ele apenas atuou em partidas amistosas contra Eslovênia e Argentina.

O mesmo não se aplica aos casos envolvendo Éder, Isac e Maurício que entraram em quadra na primeira rodada da Liga Mundial.

Por sinal é bom separar as coisas. Todos eles atuaram muito bem. Só que Sidão merecia mais crédito. Mais uma chance. Mais carinho. Mais paciência.

Por que não levar o jogador para a Europa essa semana e testá-lo na segunda rodada? Se chegasse a conclusão que Sidão estava abaixo dos demais, aí sim Bernardinho teria uma justificativa plausível para abrir mão do jogador.

Ficaria, digamos, com a consciência mais tranquila.

É bem verdade que Bernardinho não deu garantias ao atleta. Me recordo muito bem das palavras do treinador no dia da convocação em 12 de abril:

‘É um jogador que vem de uma lesão. Não teve tempo, mas está íntegro fisicamente. Eu disse a ele que teria um mês para se mostrar em condições de brigar com os outros. Ele merece por tudo o que fez. Teremos amistosos contra Eslovênia e Argentina, e se ele demonstrar capacidade estará brigando’.

Dito e feito. Literalmente.

Fato é que uma semana a mais ou a menos não faria diferença.

Sidão agora deve focar no Sesi, clube que investiu e apostou 100% na sua recuperação.

A mágoa é inevitável, assim como a tristeza, afinal é um sonho que fica pelo caminho.

O que não será apagado são os serviços prestados ao vôlei brasileiro. Estamos falando de uma medalha de prata em olimpíada, um ouro e uma prata em mundiais e 4 títulos da Liga Mundial.