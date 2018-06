O desafio do video challenge em Minas e Uberlândia.

Dá para afirmar que agora efetivamente começa outro campeonato. E não é por causa das presenças de Minas, Rio e Osasco entre os semifinalistas.

Segundo consta, o video challenge, conhecido como desafio por aqui, poderá ser usado no Minas e em Uberlândia. Usado e principalmente testado.

Bem, esse foi o compromisso que a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, assumiu. Em todo caso é bom aguardar. Sabe-se lá como será na hora?

Se a coisa funcionar o video challenge pode sim influenciar diretamente no resultado final dos jogos.

Se bem que do jeito que anda o nível da arbitragem brasileira, o ideal seria que cada treinador tivesse pelo menos uns 5 pedidos ao invés dos dois habituais.

Por sinal com a entrada do video challenge os técnicos poderão, se necessário, parar propositalmente a partida, prática negada mas usada por todas as seleções do mundo.

Óbvio que no BRASIL não seria diferente.