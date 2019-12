O efeito Jesus no vôlei

Jorge Jesus é o cara da moda.

Mudou conceitos, quebrou paradigmas e o modelo adotado pelo português virou referência no futebol brasileiro. Bola dentro do Flamengo e inspiração que não faria nada mal se chegasse ao vôlei.

Guardadas as devidas comparações, o Minas é o clube que mais se aproxima. Apostou em Stefano Lavarini na temporada passada, foi campeão de tudo e manteve a linha trazendo o desconhecido Nicola Negro.

Alguns preferem menosprezar o trabalho de Lavarini alegando que com o time montado qualquer técnico um seria campeão. Não é bem assim. Trabalhar com tantas estrelas juntas, saber administrar o grupo e fazer todas renderem 100% foi mérito dele, como Jesus no Flamengo.

Isso não significa dizer que a gente não tenha talento por aqui e sejamos ruins ou ultrapassados, embora tenha muita gente despreparada e sem noção dirigindo e na comissão de time grande. E sobrevivendo, o que é pior. Existe também, e como, a conhecida turma dos acomodados, os eternos assistentes, onde também encontramos exceções de profissionais capacitados e extremamente úteis no dia a dia.

Nesse contexto, a seleção masculina serve como belo exemplo. Quase 100%. Não chega ao absurdo do futebol quando se fala em Tite, empregando o filho, de questionável capacidade.

Renan Dal Zotto conta Marcelo Fronckowiak e Carlos Schwanke que dão banho nos demais membros. Ambos são credenciados pelos trabalhos que fizeram na França e no mundo árabe, respectivamente. E continuam exercendo a função quando não estão na seleção. São técnicos. Marcelo na Polônia e Schwanke no Catar.

Contraste vivenciado na mesma comissão com pequeno sobrevivente e autêntico representante da turma do guarda-chuva. Gente que tentou a carreira solo para nunca mais e virou piada na única e solitária aventura no tradicional Minas.

Paulo Coco e Wagão, componentes da CT de José Roberto Guimarães, são outros exemplos de sucesso. Vieram de baixo, aprenderam, ganharam experiência e viraram realidade. Questão de coragem. Gente que odeia comodismo, perfil que se encaixa também Luizomar de Moura, de Osasco, que foi assistente de William Carvalho em São Caetano e virou referência em Osasco.

Maurício Thomas, braço direito de Renan em Taubaté, é mais um que não teve medo de ser treinador quando chamado com currículo internacional passando pelo poderoso Vakifbank.

Giovane Gávio e Nery Tambeiro passaram pelo mesmo processo e o Sesc, no masculino, conta na comissão com o ótimo Marcos Pinheiro, auxiliando Giovane, e que só não está no exterior porque não quer. Convites não faltam, o Egito tem as portas abertas para Marcão, isso sem contar com o vôlei de praia onde é respeitado e admirado pelo conhecimento.

Voltando no tempo chegamos ao não menos estudioso Marcos Pacheco de Ribeirão, outro exemplo de capacidade profissional e perseverança. Andou com as próprias pernas colecionando títulos ao lado de Jorge Schmidt no sul. Venceu e foi aprovado na carreira solo.

Rubinho, parceiro do Sesi, auxiliar de Bernardinho durante anos na seleção, é outro que jamais se conformou em ser segundo e buscou seu espaço nos clubes.

É bom que se diga, com o respeito que a maioria merece, que ser assistente não é demérito algum, afinal se começa assim. A diferença é a falta de ambição e incapacidade comprovada quando determinados profissionais tentam a sorte na carreira solo e voltam para o guarda-chuva dos patrões.

Por falar em Bernardinho, até ele, de inquestionável inteligência, um dia foi assistente, se preparou, estudou, começou na Itália e fez fama e sucesso no BRASIL alcançando reconhecimento mundial.

Marcelo Mendez e Horacio Dileo são adversários na Superliga e formam a comissão técnica da Argentina. Os títulos no BRASIL credenciariam fácil Marcelo para assumir a seleção brasileira quando Bernardinho deixou o cargo. A política tirou o argentino do caminho.

É o caso de Jesus, quem não gostaria de ver o português hoje na seleção brasileira?

Outro preconceito tolo e retrógrado. Muitas seleções são dirigidas por estrangeiros. No futebol e no vôlei. E com sucesso, mas aqui não.

Existe o outro lado da moeda com o BRASIL sendo muito bem representado por seus profissionais no mundo afora. Isso sem falar naqueles que recebem convites toda temporada, mais um sinal de valorização do nosso produto.

Os resultados nas categorias de base respondem. Paramos no tempo, não ganhamos nada e deixamos de ser referência. Não existe renovação. Os responsáveis são aqueles que se agarram aos cargos que se fosse lagartixas na parede.

A mentalidade é que precisa mudar. E Jesus chega em boa hora.

Às vésperas da final do Mundial de Clubes,