O estrago da parceria entre Campinas e Taubaté

A força e o favoritismo de Taubaté são inquestionáveis.

As primeiras rodadas da Superliga entretanto mostraram que o atual campeão ganhou um inesperado aliado e que torna indiretamente a conquista do bicampeonato ainda mais fácil.

Campinas, que não tem grandes pretensões na competição e não ameaça Taubaté, aprontou novamente. O instável Sesi, do glorioso Rubinho, perdeu a invencibilidade em casa por 3 a 1. Na semana que antecedeu o mundial, o valente time de Horacio Dileo também surpreendeu no Riacho ganhando de 3 a 2 do Cruzeiro.

A parceria de Taubaté com Campinas deixa a Superliga encaminhada com apenas 6 rodadas disputadas. Cenário que confirma os comandados de Renal Dal Zotto nadando de braçada essa temporada.

Taubaté já abre 3 pontos de vantagem, 18 contra 15, em cima de Cruzeiro e Sesi, e 2 diante do Sesc, que tem 1 jogo a mais. Curiosamente, o próximo adversário será justamente Campinas, no domingo.

É quando a generosidade será colocada à prova.