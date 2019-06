O inimigo mora ao lado

Já não era fácil vencer a Argentina. Agora então, com Marcelo Mendez, piorou.

Foi duro, talvez mais do que a campanha e os último resultados da Argentina sugerissem. O BRASIL suou, fez 3 sets a 2 e manteve a invencibilidade na VNL.

A presença de Marcelo Mendez do outro lado, profundo conhecedor do vôlei brasileiro e que trabalha ou trabalhou com mais da metade da seleção brasileira que entrou em quadra, dificultou e muito o jogo para o BRASIL.

Ninguém conhece mais a seleção do que Marcelo Mendez, especialmente Wallace, Leal, Cachopa e Isac. Nem mesmo Renan Dal Zotto.

Essa identificação talvez ajude a explicar porque o BRASIL tenha encontrado tantas dificuldades. Se não tivesse errado tanto, a Argentina poderia ter vencido. E não seria nenhuma injustiça.

O BRASIL foi bem inconstante e continua sofrendo no passe.

Só que curiosamente, Leal, fez contra seu ex-técnico, a melhor partida com a camisa da seleção e desequilibrou em algumas passagens.

Ele e as entradas de Isac e Flávio, de novo, acabariam sendo determinantes para o resultado final.