O Irã de sempre no melhor do BRASIL em Nagano

Foi o jogo mais complicado do BRASIL na Copa do Mundo.

Normalmente tem sido assim, o que convenhamos não é bom. Fato é que nos últimos tempos a seleção brasileira encontra sempre dificuldades acima da média para vencer o Irã, aqueles que sempre afinam na hora H.

E não foi diferente nos 3 a 1 em Nagano, resultado marcou a quinta vitória consecutiva do BRASIL no Japão.

Os iranianos tiveram a bola do set para fazer 2 a 1 e abriram ótima vantagem no quarto set. Vantagem essa que obviamente não foi sustentada.

Sem dois dos principais jogadores, Marouf e Ghafour, o Irã deu mais trabalho do que se esperava numa partida em que a seleção foi relativamente superior no saque e como sempre beneficiada pela inconstância habitual dos iranianos que conseguiam equilibrar o jogo no ataque e bloqueio.

Ótimo teste para o BRASIL e boa performance de Bruno na distribuição.

Foi o melhor da seleção em Nagano.