É sempre assim.

A convocação da seleção brasileira traz sempre discussão. Nunca é unanimidade. E nunca será.

A lista de José Roberto Guimarães é bem coerente. Ano olímpico é de pressão, sem margem para erro e cobrança. Muita cobrança.

Representa provavelmente o fim de uma geração. Algumas jogadoras certamente vão disputar a olimpíada pela última vez, seja pela idade, serviços prestados ou opção própria.

Outras podem estar apenas começando.

Aquelas que serão cortadas podem ou não ter outra oportunidade em Tóquio daqui a 4 anos. É um longo período e muita coisa pode acontecer até lá.

A tese serve também para as jogadoras que foram preteridas e não relacionadas pelo técnico.

Claudinha e Rosamaria são os maiores exemplos.

A levantadora fez um Superliga muito boa. Claudinha está mais madura, evoluiu tecnicamente, ganhou experiência e poderia ter sido chamada.

Rosamaria idem.

A atacante é mais nova que Claudinha, passou boa parte do ano passado com Zé Roberto e brigaria com Tandara e Monique de igual para igual.

As duas porém não devem se abalar. Não podem.

O vôlei e a própria seleção feminina nos mostram que muitas jogadoras tiveram oportunidade após os 30 e outras acabaram ‘queimadas’ quando lançadas no momento inapropriado.

Claudinha e Rosamaria devem entender que o ‘não’ hoje pode significar ‘sim’ amanhã.

É trabalhar no clube e esperar acontecer.