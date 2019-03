O nome dela é Tifanny

O Rio guardará para sempre na memória o nome de Tifanny.

E não daria mesmo para esquecer. Ela, sempre ela, a única que poderia fazer a diferença.

E fez.

Com 28 pontos e uma atuação de irretocável, Tifanny impôs ao time carioca a pior derrota desde sua criação. Nunca o Rio, de Bernardinho, havia ficado fora de uma semifinal de Superliga.

Mas tudo tem uma primeira vez. Bauru que o diga, finalmente entre os 4 melhores do BRASIL.

O clima festivo no Tijuca e o início do jogo indicavam mais um passeio do Rio.

Só que a reação de Bauru a partir da metade do primeiro set era um leve indício de que o final do filme poderia ser diferente. Por razões óbvias, afinal o Rio fechou com 26/24, o sinal foi ignorado pela comissão técnica do Rio.

O tripé formado por Fabíola, Tifanny e Diouf passou a dar as cartas.

Nenhuma delas se amedrontou com a pressão que vinha do lado de fora. Nem as jogadoras, nem Anderson, conhecedor das artimanhas do outro lado, e muito menos a arbitragem que finalmente se manteve firme aos olhos de Bernardinho e sua trupe acostumados a ditarem as regras e muitas vezes ganharem no grito.

Para desespero do Rio, Anderson do outro lado, acertava uma e acabaria sendo decisivo ao colocar Vanessa em quadra a partir do segundo set.

Bauru, ao empatar o jogo, percebeu que o bicho não era tão feio assim. Feio ficou novamente para Kosheleva que viu do lado de fora o time ser eliminado da Superliga.

O que se imaginava era que Bauru sentisse a responsabilidade.

Só que não.

Foi o Rio, tão acostumado a decisões, que ficou acuado e incrédulo com o que acontecia.

A última esperança se foi quando as jogadoras, buscando ouvir alternativas, escutaram de um dos membros da comissão técnica que Bauru ‘só joga com as duas’, referindo-se a Tifanny e Diouf, algo que qualquer leigo seria capaz de concluir, ou seja, receberam ajuda zero.

Era a pá de cal, imediatamente refletida nas arquibancadas do ultrapassado Tijuca. Ver a própria torcida desistir do time era o sinal que Bauru precisava. Bauru e o próprio Rio, que estava errado.