O nome do cara é Juantonera

A tarefa do Cruzeiro em condições normais não seria fácil.

O time brasileiro até que surpreendeu e fez dois sets acima da média diante do poderoso Civitanova, da Itália. No terceiro set porém, a equipe acusou o golpe da derrota no limite na parcial anterior e se entregou.

3 a 0.

Assim foi o reencontro do Cruzeiro com Leal e Simon.

O público que foi ao Riacho em Betim viu mais. Os dois se comportaram bem. A torcida idem.

E não foram eles que decidiram a partida. O jogo foi basicamente resolvido em dois fundamentos: saque e bloqueio, amplamente favorável aos italianos.

Na rede Bieniek foi o melhor.

Mas quem de fato desequilibrou foi Osmany Juantonera.

Sem a mesma pomba ou status de Leal e Simon, é o ponteiro naturalizado italiano responsável pelo equilíbrio do Civitanova. Atrás e na frente.

Jogador extremamente regular, que erra pouco e dá segurança na recepção. Duas passagens dele pelo saque acabariam sendo fundamentais para a vitória nos dois primeiros sets.

Juantonera foi o cara.