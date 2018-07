O que Bauru pode esperar de Mari?

Mari, enfim, foi anunciada oficialmente por Bauru. O blog havia antecipado a notícia desde a semana passada.

O tempo passa e a idade chega para todos. Ela não é mais a mesma. E nem poderia.

Aos 33 anos, Mari tem mais uma oportunidade no vôlei brasileiro. Não vingou no Praia Clube e em Osasco. Isso porém não significa dizer que as coisas em Bauru não possam ser diferentes.

A última passagem pela Itália e a aventura na Indonésia não devem ser consideradas.

Nada foi fácil na carreira dela. Superar o trauma da derrota para a Rússia em Atenas 2004 para ganhar o ouro em Pequim 4 anos mais tarde talvez tenha sido o maior desafio da carreira.

Ela venceu. Depois disso porém não aconteceu mais. Perdeu espaço e não se firmou mais.

A popularidade é que continua inabalável.

Mari ainda é uma das jogadoras mais queridas e por onde passa conta com um número gigantesco de fãs. Em Bauru será igual.

A chegada dela traz marketing e visibilidade para o clube.

A diretoria deu voto de confiança para Mari e espera que a jogadora responda na bola e faça a diferença dentro de quadra.

Será?