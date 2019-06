O que falta na seleção feminina, sobra na masculina. Banco salva o BRASIL contra o Irã no Japão

O trio formado por Alan, Flávio e Thiaguinho evitou a primeira derrota do BRASIL na VNL.

Os três jogadores vieram do banco no quarto set e foram fundamentais para a vitória da seleção contra o Irã. A dramática parcial de 33/31, depois de salvar três match points, selou a virada do BRASIL.

No tie-break os iranianos acusaram o golpe e foram presas fáceis nas mãos dos brasileiros.

Novamente Flávio se destacou entrando no lugar de Lucão e sendo determinante no bloqueio. Será difícil segurar o ex-jogador do Minas que dará muito trabalho.

As entradas de Leal e Maurício Souza nas vagas de Douglas e Isac, ainda no segundo set, não podem ser descartadas.

Lucarelli foi disparado o mais regular em quadra.

O resultado conta e mantém o BRASIL invicto e entre os primeiros. E a maneira como o BRASIL construiu a vitória evidencia uma gritante e preocupante diferença técnica entre as seleções masculina e feminina.

O que sobra para eles, falta entre elas.