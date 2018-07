O que muda em Barueri com Skowrońska.

Conforme o blog antecipou no fim de agosto, a polonesa Kasia Skowro?ska irá jogar a Superliga por Barueri. A jogadora era um antigo sonho de consumo de José Roberto Guimarães.

O que muda em Barueri com a chegada dela?

Muda muita coisa.

Primeiro o time obviamente passa a ser mais respeitado. Kasia Skowro?ska é uma atleta de altíssimo nível e conhecida mundialmente. Se estiver bem fisicamente e 100% recuperada da cirurgia no joelho, será peça fundamental no esquema do treinador.

Crescem as opções.

Kasia Skowro?ska pode ser saída ou ponta.

Não creio que Edinara seja deslocada. Nesse caso sobra para Érika ou Suelle nas pontas para a entrada da polonesa. A saída delas do time porém é questão de tempo.

A tendência, se nada acontecer pelo caminho, é que Jaqueline assuma a condição de titular. Érika e Suelle seriam naturalmente banco.

É um processo mais do que normal. Sem crise.

O mesmo acontecerá quando Thaisa puder jogar. Fê Isís sai.

Por enquanto Zé vai mantendo a coerência e usando o que literalmente pode e tem nas mãos, ou seja, aquelas que roeram o osso. Mas não será por muito tempo.