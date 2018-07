O ressurgimento de Pri Daroit: jogadora faz justiça com as próprias mãos

Há coisas que só acontecem com o Minas.

O clube descobriu na prática, um ano depois, o que já se sabia na teoria. A contratação de Jaqueline na temporada passada apenas atrasou o ressurgimento de Pri Daroit.

Quando o Minas optou, acertadamente, em não manter a atual jogadora de Barueri no elenco, o torcedor se preocupou. Havia um clima de desconfiança no ar, afinal será que Pri Daroit daria conta do recado como titular?

Ela não só está respondendo na bola como tem sido o destaque do Minas na Superliga. E não é fácil chamar atenção quando se joga ao lado de Hooker e Rosamaria, por exemplo.

Aos 29 anos, Pri Daroit anda numa forma exuberante. Parece madura, braço rápido e mão pesadíssima.

Macris já percebeu.

Bom para o Minas.

Pri Daroit fez novamente um ótimo jogo contra Barueri. Viu, do outro lado da quadra, que o Minas tomou a decisão correta.