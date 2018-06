O retrato do BRASIL na VNL. Foto dispensa legenda.

Repare o desespero dos membros da comissão técnica do BRASIL. Murilo, no chão, e Douglas Souza tentando salvar mais uma bola perdida.

Nenhuma foto retrata melhor o que foi a seleção brasileira em Varna.

Dois dos jogadores mais contestados do atual grupo e que estão lá porque os 3 em questão sentados no banco foram coniventes com Renan.

Murilo é um dos ‘senadores’ remanescentes.

Prestígio inabalável que chegou ao frágil Renan. Fora isso, nada explicaria a convocação dele com menos de 1 ano na posição.

O caso de Douglas Souza é tão ou mais vergonhoso. As ausências de Lucarelli e Lipe, lesionados, não justificam em hipótese alguma a escalação dele como titular da seleção brasileira.