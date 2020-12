O set da esperança

O set vencido contra o líder Praia Clube premia o esforço do jovem time de Barueri.

O resultado não foi o esperado. A quarta derrota consecutiva, dessa vez contra o favorito ao título, não desmerece o bom jogo e esforço de Barueri.

A diferença técnica talvez não tenha feito tanto a diferença como se imaginava.

Barueri foi novamente traído pelos erros, principalmente da oposta Lorrayna. Apesar de ter sido a maior pontuadora da equipe, muito em função da quantidade de bolas recebidas, ela errou acima da média. Juventude e ansiedade justificam parte dos erros.

Algumas opções precipitadas no fim do primeiro set poderiam ter mudado a história do jogo. E contra um time como o Praia Clube, acostumado a decidir e recheado de jogadoras experientes, isso é fatal.

29 erros no total.

O Praia fez o dever de casa.

O resultado de 3 a 1 ficou de bom tamanho pelo que o time produziu. A dependência de Brayelin é gritante e não era para ser assim.

Não agora.

Não contra Barueri.