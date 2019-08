O surpreendente adeus de Carli Lloyd

Aos 30 anos, Carli Lloyd surpreendeu e anunciou que não jogará mais pela seleção dos Estados Unidos.

Na redes sociais, a ex-jogadora do Praia Clube apenas disse que ‘era a hora de me afastar desse caminho’. Coincidência ou não, Lloyd estava na relação das levantadoras convocadas por Karck Kiraly para a VNL mas não foi utilizada pelo técnico em 2019.

Lauren Carlini e Micha Hancock são hoje as opções do treinador.

Os Estados Unidos, sem Lloyd, ganharam o bicampeonato da VNL e conquistaram a vaga para Tóquio há uma semana no pré-olímpico.

Preterida, ela jogou as duas últimas temporadas no BRASIL atuando por Barueri e Praia Clube. Lloyd, medalha de bronze no jogos do Rio em 2016, se despede da seleção mas continuará a carreira normalmente e assinou contrato como poderoso Eczacibasi, da Turquia, para a temporada 2019/20.