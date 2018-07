O talento de Dani Lins e os olhos de lince de José Roberto Guimarães

Bangkok, TAILÂNDIA.

Ela não foi eleita a MVP do Grand Prix. Não seria nenhuma injustiça.

Ela também não recebeu o prêmio de melhor levantadora da competição.

Dani Lins porém saiu de quadra campeã e de alma lavada.

Exceção feita ao primeiro set, quando ninguém jogou nada, Dani Lins gastou a bola e foi a responsável direta pela mudança de postura e a conquista do Grand Prix.

O início de jogo realmente foi pouco animador. A velocidade do time dos Estados Unidos assustava. O BRASIL abusou dos erros de passe e foi facilmente batido.

Com a recepção estabilizada, mérito para Léia, o jogo de Dani Lins começou a aparecer. Não só o dela. Dani fez a seleção andar e acabou transformando Fabiana, discreta até então em Bangkok, na atacante mais efetiva do BRASIL.

Os números não mentem. Dani fez todas as jogadoras marcarem mais de 10 pontos, ou seja, a levantadora da seleção brasileira fez todo mundo jogar.

Leitura precisa.

Foi uma final tensa, cercada de rivalidade e decidida no ataque e na defesa. Jogo em que as centrais pontuaram mais do que as opostas.

A história das decisões é sempre escrita por detalhes e dessa vez não foi diferente. José Roberto Guimarães ‘ganhou’ o terceiro set no Video Challenge. Algo inédito até então.

O décimo primeiro título do BRASIL fica marcado pela coragem e persistência de Dani Lins.