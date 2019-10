O tão esperado reencontro de Simon e Cruzeiro

Conforme o blog antecipou, o Cruzeiro irá sediar novamente o Mundial de Clubes.

O evento acontecerá em Betim entre 3 e 8 de dezembro. O clube irá cumprir com as exigências e desembolsar cerca de U$ 200 mil para receber a competição.

Será o reencontro de Simon com a torcida mineira.

Uma relação que azedou depois da saída conturbada dele do BRASIL no ano passado. O jogador, apesar de estar assinado com o Cruzeiro, foi para o Civitanova, da Itália.

Outro que os torcedores poderão ver novamente de perto é Leal, ídolo até hoje.

Além do time italiano, estarão no BRASIL o Zenit Kazan, da Rússia, que conta com o francês Ngapeth e o búlgaro Sokolov, e o Al- Rayyan, sparring da vez que representará o continente asiático.