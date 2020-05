O último apaga a luz: Evandro será mais um campeão olímpico na Europa

A crise que assola o vôlei masculino vai tirar em breve mais um campeão olímpico do país.

Evandro, medalha de ouro no Rio em 2016 e bicampeão da Superliga pelo Cruzeiro, não fica no BRASIL na próxima temporada.

O blog apurou que o jogador está de malas prontas para a Europa.

A Itália é uma possibilidade. A Turquia outra opção.

Aos 38 anos, jogar no exterior não chega a ser nenhuma novidade para o atleta. Foi no Suntory, do Japão, que Evandro chamou atenção do ex-técnico da seleção brasileira Bernardinho, se garantiu na Olimpíada e posteriormente foi contratado pelo Sada/Cruzeiro.