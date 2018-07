O último ato em 12 fatos

1- Incomparáveis: todos os demais participantes da Superliga, e aqueles que possam surgir, podem se reforçar, merecem admiração pelo investimento dos patrocinadores, mas a tradição desse clássico é incomparável. Quando os dois se enfrentam é certeza de equilíbrio e emoção. Não existe nada igual e nem irá existir algo parecido no BRASIL no vôlei feminino.

2- Fato: o Rio só respeita Osasco e vice-versa.

3- Quadra: bloqueio, ataque e emocional foram os fundamentos que determinaram a vitória do Rio. Quem saiu na frente venceu. 3 a 2 Rio.

4- Drusylla: Juciely gastou a bola nas semifinais, foi decisiva no tie-break, mas sem Drussyla o Rio teria ficado pelo caminho nas semifinais. A holandesa Anne foi um fracasso. Mérito da comissão técnica do Rio que soube preparar Drussyla. Mérito ainda maior da jogadora que entrou e resolveu.

5- Banco: não se ganha campeonato com apenas 6 jogadoras. Fato. O décimo segundo título do Rio foi mais uma prova. Osasco é outro que deve muito ao talento de Gabi. Não foram poucas as vezes que a ponteira mudou a cara da equipe. As gringas não foram bem na final, mas o saldo de Malesevic e Bjelica foi positivo.

6- CBV: a arbitragem quase estraga a final. Errou para os dois lados e em momentos importantíssimos. Não dá pensar na próxima edição sem o Video Check.

7- Luizomar: o vice-campeonato soa como título para Luizomar de Moura. Ninguém acreditava que o treinador fosse capaz de levar Osasco para mais uma final. O técnico teve coragem, mostrou convicção e mudou radicalmente de postura.

8- Tandara: deu a volta por cima após o corte para a Olimpíada. Mereceu todos os prêmios que conquistou. Tandara se encontrou em Osasco.

9- Loucos: a torcida de Osasco é torcida.

10- Sobe e desce na rede: apesar do título Carol deixa o Rio em baixa. Bia, assim como Tandara, recuperou o prazer de jogar no clube paulista.

11- Bernardinho: provou novamente que tem o time nas mãos ao sair do buraco na Arena Minas.

12- Fim: a Unilever sai de cena no BRASIL com inúmeros serviços prestados ao esporte. A Nestlé segue fazendo sua história com torcida e marketing de inigualáveis.