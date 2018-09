O vôlei na Itália: cerca de 2 milhões assistem estreia da seleção no Mundial.

Sucesso dentro e fora de quadra.

Assim foi a abertura do Mundial Masculino em Roma, na Itália.

Enquanto 11 mil torcedores lotaram o Foro Itálico e prestigiaram o evento, a RAI, emissora que detém os direitos de transmissão no país, também comemora os índices de audiência alcançados no fim de semana quando a seleção da Itália derrotou o Japão por 3 a 0 e estreou no mundial.

Segundo dados divulgados pela emissora, a RAI 2, que transmitiu para todo o país, cerca de 2 milhões de pessoas acompanharam a partida.

O presidente do país, Sergio Mattarella, prestigiou a Azzurra e fez questão de cumprimentar os jogadores em quadra. Os registros são altamente significativos e a expectativa é que os números cresçam durante a competição.

A Itália joga novamente na quinta-feira, dia 13, contra a Bélgica em Florença.