O vôlei (também) não perdoa

A cultura do futebol chegou para ficar no vôlei.

São cada vez mais constantes as demissões de técnicos. E não é só no BRASIL. A moda pegou mundo afora.

Jamie Morrison, que de vítima não tem nada, caiu na Holanda. O treinador norte-americano foi demitido da seleção feminina poucos dias depois do país ser anunciado como sede do pré-olímpico europeu em janeiro.

Após dois anos e meio, o trabalho dele é interrompido às vésperas da competição.

O resultado da Holanda na Copa do Mundo, segundo consta, teria sido determinante para a decisão daqueles que comandam o vôlei laranja. A seleção, que inacreditavelmente, fez 3 a 0 no BRASIL, superou apenas as campanhas de Argentina, Quênia e Camarões, isso levando-se em conta que a Sérvia jogou com time B a competição.

Por falar em Sérvia, a estratégia usada agora, coincidentemente, é a mesma dos dirigentes sérvios que trocaram Nikola Grbic por Slobodan Kovac após a VNL masculina. A medida aparentemente surtiu efeito com a conquista do título europeu em Paris há algumas semanas.