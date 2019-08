Olimpíada 2020: China se classifica com sobras e joga Turquia para a repescagem

Lá vem elas!

Tricampeã olímpica, a seleção da China, algoz do BRASIL em 2016, está classificada para os jogos de Tóquio em 2020.

As chinesas confirmaram o favoritismo e ganharam da Turquia com extrema facilidade por 3 a 0. Ting Zhu, para variar, foi o destaque com 20 pontos.

Antes a China já havia batido a República Tcheca por 3 a 0 e a Alemanha por 3 a 1.

A Turquia terá a segunda e última chance de ir aos jogos através do pré-olímpico europeu que acontecerá em janeiro.