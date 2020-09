Operação E$quema S: Sesc, parceiro do Flamengo, volta às páginas policiais

A força-tarefa da Lava-Jato está nas ruas de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

E novamente o Sesc, parceiro do Flamengo, aparece lamentavelmente em destaque.

Segundo a denúncia de mais de 500 páginas, dos R$ 355 milhões gastos com serviços supostamente prestados à Fecomércio, ao menos R$ 151 milhões foram desviados em esquema liderado por Orlando Diniz.

De acordo ainda com o MPF (Ministério Público Federal), o desvio das seções do Senac (Serviço Social do Comércio), do Sesc e da Fecomércio (Federação do Comércio) ocorreram entre 2012 e 2018 e tinha como objetivo manter Diniz no comando das entidades.

As empresas teriam destinado mais 50% do orçamento a contratos com escritórios de advocacia em seis anos. O MPF, a PF e a Receita suspeitam que teria ocorrido a devolução em espécie ao ex-presidente do Sesc.

Os recursos do Sesc e Senac têm origem pública que a Receita Federal repassa de contribuições sobre folhas de pagamento de empresas comerciais para os Serviços investirem na capacitação e bem-estar de comerciários.