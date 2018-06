Osasco bota o Praia para correr do Liberatti

O Praia acusou o golpe. Difícil entretanto saber quem não sentiria a pressão imposta por Osasco no Liberatti.

Pressão fora e principalmente dentro de quadra.

A torcida teve papel importante, lotou o ginásio, deixou algumas jogadoras do Praia assustadas e ajudou. Só que a diferença maior, e essa sim determinante para a vitória, foi a postura agressiva do time paulista aliada a boa direção de Luizomar de Moura.

O técnico foi novamente cirúrgico nas mudanças.

Já tinha sido assim em Uberlândia quando Fabiana livrou o Praia da derrota. Outro ponto determinante foi que as jogadoras que entraram fizeram a diferença, casos de Carol e Natália.

No Praia não.

Ananda ainda se safou no terceiro set, agora Carla, Natasha e Ellen não viram a bola. Mas até aí empataram com Fawcett e Amanda. Essa por sinal conseguiu perder o status de jogadora-metade e até atrás dá prejuízo. Virou a Amanda dos tempos do Rio. Só saca.

Garay era a única válvula de escape. Fabizona e Walewska não comprometeram.

A sensação é de que Osasco está melhor fisicamente.

O Praia continua não tendo para onde correr. E continua favorito. A essa altura do campeonato não sei se é um bom negócio.