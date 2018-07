Osasco define estratégia para a final: ‘Em time que está ganhando não se mexe’

Luizomar de Moura voltou. A rotina idem.

O técnico de Osasco passou por um susto no primeiro jogo das quartas de final. Ele sofreu um princípio de arritmia cardíaca e ficou três dias internado no HCor em São Paulo. Após ser submetido a uma bateria de exames, o diagnóstico apontou que o treinador não tem nenhuma doença no coração.

Alívio. Procurado pelo blog, o treinador retornou o contato.

Na véspera da decisão da Superliga, conversei rapidamente com Luizomar:

‘Recebi muitas mensagens de apoio. É nessa hora que a gente sabe exatamente com quem pode contar. Sabia que tinha muitos amigos dentro e fora de quadra, mas confesso que me surpreendi com tanta solidariedade. Isso me dá força para continuar exercendo minha profissão com lealdade e dedicação e ao mesmo tempo repensar o futuro’.

Luizomar contou rapidamente como foi o reencontro com as jogadoras:

‘Esse grupo de trabalho é maravilhoso. Sem igual. Acho que infelizmente ou felizmente esse episódio comigo serviu para unir e fechar ainda mais o time. Deu para ver no rosto de cada uma delas uma preocupação com o ser humano e pai de família e não o técnico delas’.

O blog apurou que uma reunião entre as jogadoras, comissão técnica e diretoria na última sexta-feira serviu para definir mudanças importantes no comando de Osasco.

O encontro foi cercado de choro e emoção.

Perguntado se já está no ritmo de trabalho habitual, Luizomar foi cauteloso:

‘Claro que não. O processo é lento e gradativo. Mas chego lá. É preciso ter cautela e respeitar literalmente o nosso corpo. Não vou mudar minha filosofia, mas te digo que o time está em ótimas mãos’.

O técnico disse estar empolgado com o desempenho das jogadoras nos treinamentos e falou sobre a decisão diante do Rio:

‘Se a gente jogar como está treinando vamos dar muitas alegrias aos nossos torcedores nesse duelo contra o Rio. Vejo isso no olhar das meninas’.

Luizomar confirmou em tom misterioso, sugerindo alguma surpresa, que estará em quadra na segunda-feira na abertura das semifinais em Osasco:

‘Vou estar. A única coisa que te falo é que em time que ganha não se mexe’.