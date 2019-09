Osasco e Praia Clube no lucro com a Copa do Mundo

Duas das 3 maiores pontuadoras da Copa do Mundo vão jogar a Superliga.

Se depender do que fizeram no Japão, Ana Bjelica e Brayelin Martinez vão dar muitas alegrias aos torcedores de Osasco e Praia Clubes.

A sérvia conhece a casa.

Reserva de Boskovic, aproveitou e bem o fato da Sérvia ter jogado a Copa do Mundo com time B. Bjelica se destacou atuando com regularidade todas as partidas e terminou o torneio como maior pontuadora, 209 pontos, 1 a mais que Goncharova, da Rússia, o que valoriza o feito dela.

Brayelin Martinez não fica atrás. Só nos números. A sétima colocação da República Dominicana não impediu a jogadora de ser a terceira maior pontuadora da competição.

No esperado confronto entre elas na última rodada, deu Dominicana em quadra por 3 a 1,e Martinez que fez 20 a 19 contra Bjelica.

Ambas se apresentam em breve aos seus respectivos clubes.

A diferença, e que pode pesar na frente, é que Bjelica ficará em tempo integral no BRASIL, enquanto Brayelin Martinez sai para as festas de fim de ano e só volta depois da disputa do pré-olímpico da Norceca.