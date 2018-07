Osasco frustra e perde literalmente o rumo; mineiros bem na fita

O que estaria acontecendo com o poderoso time de Osasco?

A equipe fracassou novamente e perdeu para o Rio do Sul por 3 sets a 2 jogando em Lages, Santa Catarina.

O resultado deixa Osasco cada vez mais longe dos primeiros colocados.

Aparentemente, o que é mais preocupante, é que Luizomar de Moura escalou em tese o que tinha de melhor. É bem verdade que Osasco não pode contar com a cubana Carcaces, o que decididamente não serve como justificativa, até porque a jogadora não fez diferença em nenhuma partida que jogou como titular na Superliga.

A campanha do Rio do Sul é elogiável e a sétima colocação mais surpreendente ainda especialmente pelo investimento do clube.

Osasco se manteve em quarto lugar com 29. O Rio, com 1 jogo a menos e 35, poderá abrir quase 10 pontos de diferença diante do principal rival em breve. Isso sem chegarmos a metade do segundo turno.

Normal não é.

O assunto será discutido em breve no blog.

Enquanto isso o Praia Clube se aproveita e se distancia cada vez mais de Osasco. A vitória por 3 a 1 contra o frágil Pinheiros coloca o time mineiro temporariamente na liderança com 36 pontos.

O Minas é outro. O time comandado por Paulo Coco deixou escapar 1 set, mas confirmou os 3 pontos contra o ‘penetra’ Brasília e foi aos 33, 4 a mais que Osasco.

Valinhos surpreendeu e derrotou Bauru, ainda sem Marcos Kwiek no banco, por 3 sets a 2.