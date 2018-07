Osasco ganha mais um motivo para torcer pelo Peru.

A América do Sul irá conhecer no fim de semana o segundo representante do continente para o mundial feminino do Japão em 2018.

O BRASIL, campeão sul-americano esse ano, está garantido.

Arequipa irá sediar o classificatório envolvendo Peru, Argentina, Colômbia e Uruguai. Apenas o primeiro colocado se classifica.

O vôlei brasileiro estará representado dentro e fora de quadra.

Duas das 4 seleções são comandadas por técnicos brasileiros. Luizomar de Moura, Peru, e Antônio Rizola, Colômbia. Até aí nenhuma novidade.

A Argentina, que jogou a Olimpíada, tem no elenco Mimi Sosa, ex-Pinheiros e hoje em São Caetano. Só que ela não será a única.

A Superliga vai ganhar novo sotaque e envolve Osasco.

O torcedor se prepare.

O blog apurou que Luizomar de Moura volta ao BRASIL na semana que vem com novidades e um belo presente para o torcedor.

E agora? Quem usará a camisa 12?

Façam suas apostas.