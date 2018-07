Osasco mantém base e família para 2017/18

Em time que está ganhando não se mexe. O conhecido ditado vai prevalecer em Osasco para a 2017/18.

A tendência, até onde o blog chegou, é que a base campeã paulista e vice-campeã brasileira seja mantida para a próxima temporada.

Bia renovou. Camila Brait só sai porque engravidou. Como é de conhecimento geral será substituída por Tássia, única opção no mercado.

A diretoria do clube, satisfeita com o que viu dentro e fora de quadra, e a comissão técnica vão priorizar o bom ambiente vivido ao longo dos últimos 10 meses e a harmonia existente entre as jogadoras.

Tandara e Gabi ficam em Osasco. As negociações com as duas jogadoras estão muito bem encaminhadas.

Não será surpresa se a sérvia Bjelica renovar. Ela surpreendeu positivamente. Natália, que veio para ser terceira, idem.

O mesmo não dá para dizer de Paula. Só que apesar de ter terminado a Superliga como reserva, Osasco acha que a atleta poderá evoluir na segunda temporada em São Paulo e nesse caso seguiria a mesma linha de Bjelica.

Algumas mudanças irão ocorrer algo natural. Duas ou 3 peças. O clube ainda vai se reforçar no meio e nas pontas.

Quando o time voltar do Japão a situação de Dani Lins será resolvida.