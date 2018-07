Osasco mostra autoridade e ganha Pinheiros de brinde na final

O que era bom, ficou ainda melhor. O dia foi perfeito para Osasco.

O time fez sua parte vencendo o São Caetano por 3 a 0 e ainda ganhou o Pinheiros de brinde para a decisão do Campeonato Paulista.

Pode não ser muita coisa tratando-se do estadual, mas Osasco gastou a bola e fez uma grande exibição diante da torcida contra o São Caetano.

Vitória com autoridade.

O maior mérito do time comandado por Luizomar de Moura foi não ter perdido a concentração. Não é fácil manter a seriedade quando se enfrentar um adversário inferior tecnicamente, caso de São Caetano.

Outro ponto positivo é que Osasco ‘apresentou’ Tandara e Bia deixando Paula de lado. A oposta, normalmente a mais acionada, foi discreta, enquanto as ponteiras, incluindo Malesevic, acabaram sendo as responsáveis pelo bom aproveitamento do ataque.

Dani Lins, percebendo que o caminho era esse, soltou bola para as duas.

Vaga no bolso e dever cumprido. Era a hora de ir para a casa e ver Bauru, provável adversário na final.

O time do interior paulista porém decepcionou e foi surpreendido pelo Pinheiros fora de casa. Bauru podia perder o jogo e ainda assim teria a chance de ser finalista pela primeira vez ganhando o Golden Set. Conseguiu.

Irreconhecível, Bauru não compareceu, acabou sendo dominado pelo Pinheiros e caiu no ‘tempo normal’ por 3 a 0. Na decisão no Golden Set a história se repetiu. Ninguém escapou do lado de Bauru.

O Pinheiros, já sem tanta pressão, manteve a agressividade, o ótimo aproveitamento de bloqueio marcando 25/15 e fechando em 4 a 0. Classificação indiscutível.

Era tudo que Osasco sonhava, ou quase tudo. Encontrar Bauru seria um jogo mais duro e ao mesmo tempo a chance de devolver a derrota sofrida na Copa São Paulo.

O Pinheiros, que não joga uma decisão desde 2010, vem como brinde. É um velho freguês que treme quando encontra Osasco pelo caminho.

Já dá para encomendar a faixa de pentacampeão.