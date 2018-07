Osasco: sotaque é sérvio; posição é meio

Osasco volta à quadra logo mais pelo campeonato estadual. E daí?

A partida contra Bauru acontecerá no José Liberatti. Isso porém é o que menos importa. Pelo menos para Osasco.

O regulamento por si só esvazia o jogo.

Primeiro porque independentemente do resultado Osasco é semifinalista. Segundo porque a principal notícia do dia não chega de São Paulo e nem do BRASIL.

Vem da Europa.

O blog apurou que o clube paulista acertou a contratação da primeira gringa para a temporada 2017/18.

É sérvia, joga como central e será anunciada na semana que vem oficialmente.

Acho que não para por aí.

Osasco finalmente começa a ganhar corpo.