Osasco terá uma nova versão de Ana Bjelica

Chama atenção a evolução física e principalmente técnica de Ana Bjelica, jogadora que está voltando ao vôlei do BRASIL para atuar em novamente em Osasco.

O torcedor não irá reconhecer a atleta.

Bjelica está mais forte, madura, ganhou personalidade, confiança e leitura de jogo.

Ganhou até status de capitã.

A Copa do Mundo não vale nada para a Sérvia, mas vale muito para ela que finalmente terá a chance de jogar como titular com a ausência de Boskovic, poupada pela comissão técnica.

Jogar tem sido algo raro quando Boskovic está no grupo, o que convenhamos não é demérito algum.

Bjelica deixou ótima impressão na estreia contra o BRASIL terminando com 24 pontos e pontuando em todos os fundamentos. E quem pode colher os frutos é Osasco.

Segundo consta, ela foi contratada como ponteira, posição que atuou nas categorias de base da Sérvia.

Ponta ou oposta, a Bjelica que desembarcará em outubro no BRASIL não tem nada a ver com aquela que vestiu a camisa do clube há 3 anos.