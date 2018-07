Osasco traz Spencer Lee para a comissão técnica

A filosofia mudou mesmo em Osasco.

A diretoria dá mais um sinal de que a política será diferente na próxima temporada. O clube vai anunciar em breve a chegada de Spencer Lee para compor a comissão técnica.

O ótimo trabalho do treinador em Rio do Sul levando o time catarinense ao inédito sexto lugar na última Superliga pesou na escolha. Isso sem contar os resultados positivos no desenvolvimento do projeto no Praia Clube, em Uberlândia.

Ainda não foi definida qual função Spencer vai desempenhar em Osasco.

Osasco já dispensou as estrangeiras Carcaces e Lise por deficiência técnica. Outras devem seguir o mesmo caminho e deixar o clube.

São os casos de Diana, Gabi, Suelle e Ivna. As duas últimas com propostas de outras equipes.

Nem mesmo as jogadoras consideradas ‘intocáveis’, casos de Dani Lins, Thaísa e Adenízia, estão garantidas. Todas essas e mais Camila Brait têm contrato de mais um ano, o que não impede a rescisão, segundo o blog apurou.